شؤون فلسطينية

الخضري يُحذر: يجب وضع خطة طوارئ لإنقاذ غزة

الخضري يُحذر: يجب وضع خطة طوارئ لإنقاذ غزة
رام الله - دنيا الوطن
دعا جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، لرفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة بكافة أشكاله ليتمكن من مواجهة وباء كورونا.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 20-3-2020 ضرورة رفع الحصار الاقتصادي والصحي وفي كافة القطاعات، والحصار الأمريكي الاسرائيلي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، واستئناف الدعم المالي الأمريكي وسرعة تسديد التزامات باقي الدول، وكذلك رفع الحصار عن المؤسسات الفلسطينية، المُتمثل في منع وصول المساعدات والأموال الكافية والتجهيزات الطبية واللوجستية لمواجهة هذه الأزمة العالمية الطاحنة.

وقال الخضري:العالم بما يملكه من مقومات لا يستطيع مواجهة كورونا، فما بالكم بغزة المحاصرة منذ 13 عاماً، ما يتطلب الإسراع في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".

وشدد الخضري على ضرورة وضع خطة طوارئ لإنقاذ غزة، ودعمها بشكل كبير على كل المستويات والصعد، وتسيير حملات قوافل غذائية وطبية إغاثية للسكان في ظل وضع معيشي وإنساني صعب وكارثي قبل الأزمة، فكيف يمكن تصور الأمر في حال وصول الوباء لا سمح الله.

وأكد ضرورة مضاعفة الدعم الاقتصادي والمالي، وضرورة مضاعفة نشاط المؤسسات العاملة والناشطة لصالح غزة.

وأضاف: "من يريد أن يقيم الوضع الآن في غزة الُمحاصرة، وبموضوعية ودون تهويل، عليه أن يقارنها مع دول العالم التي كانت في قمة الصعود الاقتصادي، وتتباهى بما وصلت إليه من تقدم تكنولوجي، وكذلك الاستقرار الصحي الذي يحقق الرفاهية العلاجية في دول أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول، ويرى كيف أصبحت تعاني هذه الدول بسبب وباء كورونا، وأعلنت حالة الطوارئ، وعجز النظام الصحي".

وأضاف: "فكيف بغزة المحاصرة التي لا تمتلك القدرات الكافية التي تستطيع ان تواجه هذه الأزمة الطاحنة".

وقال: "غزة قبل الأزمة تعيش معاناة شديدة وأرقام صادمة، حيث 85% يعيشون تحت خط الفقر، و50 % من الأدوية والمستهلكات الطبية غير موجودة، ومعدلات البطالة بلغت 60%، وبين فئة الشباب 70%، وبين النساء 90%، وهي أرقام صادمة جدا تحتاج وقفة جادة وسريعة".

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