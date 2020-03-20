إيران: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1433

صورة من إيران التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1433 والإصابات إلى 19644 إصابة.



وأكدت الوزارة، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم) أنه تم تسجيل 149 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1237 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع العدد إلى 1433 حالة وفاة و19644 إصابة.



أشارت الصحة الإيرانية إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 6745.