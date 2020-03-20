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بعد نفي الجيش المصري نشر قواته.. اقتراح بفرض حظر التجول لمواجهة (كورونا)

بعد نفي الجيش المصري نشر قواته.. اقتراح بفرض حظر التجول لمواجهة (كورونا)
الجيش المصري
رام الله - دنيا الوطن
اقترح النائب في البرلمان المصري، محمد فؤاد، على حكومة بلاده، باصدار قرار بشأن فرض حظر التجول داخل البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووفق موقع صحيفة (اليوم السابع) فقد جاء في المذكرة الإيضاحية، للنائب فؤاد أنه رغم كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية إلا أن أعداد المصابين ما زالت في إطراد ملحوظ، ولا تزال التجمعات موجودة في الشارع المصري، ولا يزال هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة.

وأضاف: "فحسبما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في مصر يوم 19 آذار/ مارس 2020، أن إجمالي المصابين وصل إلى 256 حالة، من بينهم 7 حالات وفاة، وتماثل للشفاء 28 شخصا من المصابين، الأمر الذي أصبح معه قرار فرض حظر التجول في هذا الوقت هو ضرورة حتمية".

وقال فؤاد: "الساعات القادمة هي التي ستحدد ما إذا كنا سننتصر على هذا الفيروس في مصر أم سيخرج عن السيطرة بفعل المتهاونين من المواطنين والذين سيؤذون بتهاونهم أنفسهم والجميع".

يشار إلى أن الجيش المصري، وعبر لسان المتحدث العسكري نفى صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء قوات الجيش في الانتشار بمحافظات الجمهورية، استعدادا لحظر التجول بسبب كورونا.

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