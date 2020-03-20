الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول الخليج لأراضيها

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رام الله - دنيا الوطن

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتحديث إجراءات دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ستكون الإجراءات الجديدة سارية المفعول اعتبارا من غد السبت، 21 آذار/ مارس الجاري، وذلك في تمام الساعة 10صباحا بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول للإمارات بعد بدء سريان القرار، الخضوع للفحص الطبي عند الوصول.



كما أكدت على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما لمن لديه منزل في الامارات، أما من لايملك منزلا فسيوضع في حجر صحي أيضا وفق ما تقرره السلطات المختصة.