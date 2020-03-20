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وزير الصحة السوري: بلادنا خالية من (كورونا)

وزير الصحة السوري: بلادنا خالية من (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة السوري نزار يازجي: إنه لم تسجل أي إصابة بفيروس (كورونا) في سوريا حتى هذه اللحظة، وبيَّن أن وزارة الصحة هي المصدرالوحيد للمعلومات، ودعا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

وأكد يازجي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء حول تتبع الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس (كورونا)، أمس الخميس، أن "الوزارة تعمل بشكل مستمر من خلال فرق الترصد الوبائي المنتشرة على مساحة سوريا وعددها نحو 1126 فريقا تقوم بتتبع أي شكوى من قبل المواطنين أو أي استشارة للقدوم من أجل الفحص لأي أمر كان، حتى لو كان يتعلق بالالتهاب الرئوي أو ما شابه".

وأشار إلى أنه اعتبارا من يوم السبت القادم ستكون هناك خطوط ساخنة استشارية للتواصل ما بين المواطن ومديريات الصحة بالمحافظات حول الحالات المرضية بما فيها الاستشارات والاستفسارات حول فيروس "كورونا".

ودعا يازجي المواطنين السوريين إلى "الاعتماد على وزارة الصحة كمصدر وحيد للمعلومات حول الفيروس، وليس على ما يدور فى صفحات التواصل الاجتماعي الصفراء من شائعات" وأنه في حال وجود أي إصابة سيتم الإعلان عنها.

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