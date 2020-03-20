في لبنان.. إصابات بفيروس (كورونا) مجهولة المصدر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 6 إصابات بفيرويس كورونا في لبنان غير معلومة المصدر، مشددا على أن هناك تنسيقا مشتركا بين كل أجهزة الدولة لمواجهة الفيروس.



وقال حسن، وفق (الوكالة الوطنية للإعلام): إن وزارته تعمل على توفير المسلتزمات الطبية الضرورية لمواجهة انتشار كورونا، لافتًا إلى أن الاعتمادات المالية اللازمة متوفرة لذلك.



وأشار حسن إلى أن لبنان يتهيأ للمرحلة الرابعة من مراحل تفشي الوباء، آملا في "ألا نصل إليها



وشدد على أن تفشي فيروس كورونا يقتضي تعاون المجتمع من كافة الشرائح بدرجة كبيرة عبر التزامها بتطبيق الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة، من دون تفلت.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت اليوم عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المصابين الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 163.