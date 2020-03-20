بسبب قضية "فاخوري".. الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية في بيروت

عامر فاخوري

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رام الله - دنيا الوطن

استدعى وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، الجمعة، السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، على خلفية قضية العميل الإسرائيلي إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان عامر فاخوري.



ووفق قناة (روسيا اليوم) فقد استمع حتي من السفيرة الأمريكية إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر فاخوري من السفارة الأمريكية في عوكر إلى خارج لبنان.



وكان رئيس المحكمة العسكرية في لبنان، حسين عبد الله، أعلن تنحيه من منصبه كرئيس للمحكمة، على خلفية قضية عامر فاخوري، العميل السابق لإسرائيل إبان إحتلالها لجنوب لبنان.



وقال عبدالله في أحاديث صحفية: "احتراما لقسمي وشرفي العسكري أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية" ، مضيفا: "أتنحى عن رئاسة محكمة يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل وألم أسير وتخوين قاض".