أجراس كنائس بيت جالا تقرع فرحاً بشفاء مصابي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرعت كنائس مدينة "بيت جالا" أجراسها، اليوم الجمعة، فرحاً بشفاء وخروج بعض المصابين بفيروس (كورونا) من الحجر الصحي.



وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، أعلنت شفاء 17 مريضًا من المصابين بفيروس (كورونا) إضافة إلى ظهور نتائج سلبية لـ19 مواطنا من المخالطين كانوا في الحجر".