بعد اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا).. محافظ سلفيت يعلن إغلاق قراوة بني حسان

مدخل بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافط سلفيت عبدالله كميل، اليوم الجمعة، إغلاق بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، مؤقتاً لحين استكمال عمليات الفحص للمخالطين، بعد التأكد من إصابة مواطن بفيروس كورونا قادم من باكستان.



وأهاب المحافظ في بيان وصل "دنيا الوطن"، بأهالي البلدة الالتزام بعدم الخروج من المنازل بشكل قطعي، وانتظار التعليمات.



وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أفادت بوجود إصابة جديدة لمواطن من سلفيت قدم من باكستان أمس، ويجري معالجته حسب المطلوب.