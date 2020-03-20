الهدمي: نُتابع تقارير حول قرارات إسرائيلية محتملة بعزل القدس الشرقية بالكامل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أن الحكومة الفلسطينية قامت وستواصل واجبها تجاه أهلها في مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية.



وأشار الهدمي، في بيان وصل "دنيا الوطن"، إلى ان الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، سارعت منذ بدء أزمة فيروس كورونا إلى تقديم كل ما هو ممكن لمساعدة السكان في العاصمة عبر المؤسسات الحكومية المختلفة بالرغم من المعيقات الإسرائيلية.



وأدان وزير شؤون القدس إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ملاحقة واعتقال الشبان الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات التعقيم في محاولة للحد من انتشار الفيروس.



كما أدان محاولات الشرطة الإسرائيلية تقييد دخول الفلسطينيين الى المسجد الأقصى في الوقت الذي توفر فيه الحماية لعشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يقتحمون المسجد بتسهيلات من هذه الشرطة.



وأشار الهدمي الى أن وزارة شؤون القدس والحكومة الفلسطينية تتابعان عن كثب التقارير عن قرارات إسرائيلية محتملة بعزل مدينة القدس الشرقية بالكامل وترك سكانها لمصيرهم.



وحذر الهدمي من أنه في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال المبادرات المحلية الفلسطينية لتقديم يد العون للفلسطينيين في المدينة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بحجج ومبررات واهية ولا علاقة لها بالإنسانية، فإن هذه السلطات ذاتها تتنصل من دورها كقوة احتلال تجاه السكان، إذ انها بموجب القانون الدولي ملزمة بحماية السكان تحت الاحتلال من الأوبئة.



وأكد وزير شؤون القدس أن السلطة الفلسطينية على استعداد لتحمل المسؤوليات كاملة في مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية.



وشدد على انه في الوقت الذي يتجند فيه العالم لمواجهة فيروس كورونا فإن سلطات الاحتلال تستخدم الفيروس كغطاء لمخططاتها الخبيثة بإقامة المستوطنات والاستيلاء على الأراضي واعتقال وقمع المواطنين، كما يحدث في العيسوية وسلوان، ومحاولة فرض وقائع على الأرض من خلال ضم مستعمرة "معاليه ادوميم" وتنفيذ المشروع الاستيطاني المسمى " إي واحد".



ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين تحت الاحتلال في مدينة القدس الذين يواجهون فيروس كورونا واحتلال إسرائيلي لا يعرف الإنسانية.



ورحب الهدمي بالمبادرات التي تم إطلاقها في الأيام الأخيرة من قبل العديد من المؤسسات العاملة بمدينة القدس لتقديم العون للسكان لمواجهة الفيروس، مشددا على أن الأوضاع الخطيرة تستدعي تكاتف الجهود من مختلف الجهات والتكامل في تقديم الخدمات للسكان من اجل مواجهة الفيروس ومنع تفشيه.