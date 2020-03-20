شبان يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال بلدة العيساوية

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رام الله - دنيا الوطن

تصدى الشبان في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة بالألعاب النارية والزجاجات الحارقة، للقوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت بلدتهم منتصف ليلة أمس الخميس.



وأجبر الشبان في العيسوية جنود الاحتلال على الانسحاب من قريتهم بعد مواجهات عنيفة، وفق موقع (الحرية نيوز).



وخلال الأيام الماضية اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان والفتية والأطفال في العيساوية واعتدت عليهم بالضرب المبرح.



وتتعرض العيساوية لهجة اسرائيلية ازدادت شراستها منذ تسعة أشهر واستهدفت البلدة بالحصار واغلاق شوارعها واعتقال المئات من سكانها أو حبسهم منزلياً إضافة لفرض غرامات باهظة بهدف تهجيرهم وتمرير المشاريع الاستيطانية على حساب أراضي العيساوية.