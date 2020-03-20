الاحتلال يُغلق معظم أبواب المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، معظم أبواب المسجد الأقصى المبارك باستثناء ثلاثة أبواب وهي حطة والمجلس والسلسلة.



ووفق موقع (عرب 48) فقد منع الاحتلال المصلين من المرور من البوابات المغلقة وقيد دخولهم عبر ثلاث بوابات فقط.



وسبق أن أغلق الاحتلال تلك البوابات بحجة مكافحة فيروس كورونا في وقت حذرت فيه قيادات مقدسية من نوايا خبيثة للاحتلال تستهدف المسجد الأقصى.



ويتزامن ذلك مع حملة إبعاد استهدفت مرابطين ومدافعين عن الأقصى طالت سليمان اغبارية والأسير المحرر فواز اغبارية من أم الفحم والشيخ عامر عابدين إضافة لعشرات النشطاء والمرابطين.



كما تعرض نائب مدير عام الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات ومدير المسجد الأٌقصى عمر الكسواني للاحتجاز والتحقيق في مراكز الاحتلال.