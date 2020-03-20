المئات يلبون نداء (فجر الإسراء) في المسجد الأقصى

المصلون في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أدى مئات المرابطين صلاة فجر اليوم الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك؛ رغم الأمطار وانخفاض درجات الحرارة تلبية لنداء فجر الإسراء الذي أطلقه نشطاء مقدسيون قبل يومين من ذكرى الإسراء والمعراج.



وتهدف الصلاة في الأقصى لإبقائه عامراً ومفتوحاً أمام المصلين ولقطع الطريق على الاحتلال ومستوطنيه لتمرير مخططاتهم التهويدية بحق المسجد.



وشدد النشطاء على أن الصلاة يجب أن تترافق مع أخذ الاجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا.



وتأتي دعوة "فجر الاسراء" امتداداً لحملة الفجر العظيم التي شهدت مشاركة واسعة من الفلسطينيين وامتدت إلى دول عربية وإسلامية نصرة للمسجد الأقصى ورفضاً لمشاريع التصفية والتهويد.