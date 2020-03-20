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بينهم معارضون للسيسي.. الإفراج عن 15 ناشطًا في مصر

بينهم معارضون للسيسي.. الإفراج عن 15 ناشطًا في مصر
رام الله - دنيا الوطن
قررت نيابة أمن الدولة في مصر، الافراج عن 15 ناشطا معارضا كانوا محبوسين احتياطيا منذ شهور عدة، تزامناً مع تزايد الدعوات إلى الافراج عن كل المجبوسين احتياطيا في السجون بسبب تفشي (كورونا) المستجد.

ووفق (فرانس برس) فقد قال مصدر قضائي إنه "تقرر الافراج عن 15 ناشطا"، موضحا أن من بينهم ثلاثة من أبرز معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة والعضو السابق في حملة السيسي للانتخابات الرئاسية (عام 2014) حازم عبد العظيم الذي أصبح فيما بعد من أشد منتقديه، وشادي الغزالي حرب وهو طبيب كان عضوا في "ائتلاف شباب الثورة" الذي لعب دورا بارزا ابان ثورة العام 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأكدت الوكالة، أنه لم توضح نيابة أمن الدولة العليا سبب اطلاق سراح النشطاء الـ 15 ، لكن القرار أتى بعد دعوات كثيرة لتقليل الاكتظاظ في السجون كاجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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