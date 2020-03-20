الأردن قد يُعلن حظر التجول بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الاردني، عمر الرزاز، أن الفرق بين النجاح والفشل في معركتنا ضد فيروس كورونا تتمثل بمستوى الوعي والالتزام، مبينًا أنه بغياب هذا وذاك ستضطر الحكومة لفرض اجراءات اكثر حزما تصل الى حظر التجول.



وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، عبر الرزاز عن امتعاضه في تغريدة على موقع (تويتر) من مظاهر تجمع بعض المواطنين وعدم التزامهم ببيوتهم، الامر الذي اعتبره ضررا عليهم وعلى الاخرين.



وقال في التغريدة "ما رايناه اليوم من مظاهر لتجمع بعض المواطنين وعدم التزامهم ببيوتهم فيه ضرر عليهم وعلى الاخرين.. الفرق بين النجاح والفشل في معركتنا ضد فيروس (كورونا) يتمثل بمستوى الوعي والالتزام، وبغياب هذا وذاك سنضطر لفرض اجراءات اكثر حزما تصل لحظر التجول: نعول على وعيكم والتزامكم".