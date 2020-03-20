عاجل

  • الهدمي: نُتابع تقارير حول قرارات إسرائيلية محتملة بعزل القدس الشرقية بالكامل

عربي

الأردن قد يُعلن حظر التجول بسبب (كورونا)

الأردن قد يُعلن حظر التجول بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الاردني، عمر الرزاز، أن الفرق بين النجاح والفشل في معركتنا ضد فيروس كورونا تتمثل بمستوى الوعي والالتزام، مبينًا أنه بغياب هذا وذاك ستضطر الحكومة لفرض اجراءات اكثر حزما تصل الى حظر التجول.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، عبر الرزاز عن امتعاضه في تغريدة على موقع (تويتر) من مظاهر تجمع بعض المواطنين وعدم التزامهم ببيوتهم، الامر الذي اعتبره ضررا عليهم وعلى الاخرين.

وقال في التغريدة "ما رايناه اليوم من مظاهر لتجمع بعض المواطنين وعدم التزامهم ببيوتهم فيه ضرر عليهم وعلى الاخرين.. الفرق بين النجاح والفشل في معركتنا ضد فيروس (كورونا) يتمثل بمستوى الوعي والالتزام، وبغياب هذا وذاك سنضطر لفرض اجراءات اكثر حزما تصل لحظر التجول: نعول على وعيكم والتزامكم".

أخبار ذات صلة

بينهم معارضون للسيسي.. الإفراج عن 15 ناشطًا في مصر

بينهم معارضون للسيسي.. الإفراج عن 15 ناشطًا في مصر

السعودية تعلق التواجد والصلاة بساحات الحرمين الشريفين تجنباً لانتشار (كورونا)

السعودية تعلق التواجد والصلاة بساحات الحرمين الشريفين تجنباً لانتشار (كورونا)

الكويت تقرر تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى أغسطس

الكويت تقرر تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى أغسطس

العاهل السعودي: نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم

العاهل السعودي: نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم

مصر تسجل 46 إصابة جديدة وسبع حالات وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 46 إصابة جديدة وسبع حالات وفاة بفيروس (كورونا)

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في تونس

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في تونس

تونس تُعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) على أراضيها

تونس تُعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) على أراضيها

لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 149

لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 149

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

شبان يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال بلدة العيساوية

شبان يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال بلدة العيساوية

&#34;التنمية&#34; بغزة تطلق نداء استغاثة لدعم القطاع بإجراءات الوقاية من (كورونا)

"التنمية" بغزة تطلق نداء استغاثة لدعم القطاع بإجراءات الوقاية من (كورونا)

ارزيقات: فرار ستة أشخاص موقوفين في نظارة مديرية شرطة محافظة نابلس

ارزيقات: فرار ستة أشخاص موقوفين في نظارة مديرية شرطة محافظة نابلس

الشيوخي يطالب بضبط شركات وتجار الجملة الذين يحبسون بضائع بهدف الاحتكار لرفع الأسعار

الشيوخي يطالب بضبط شركات وتجار الجملة الذين يحبسون بضائع بهدف الاحتكار لرفع الأسعار

أسرى الشعبية: لا نستبعد نقل الاحتلال فيروس (كورونا) لداخل السجن بشكل متعمّد

أسرى الشعبية: لا نستبعد نقل الاحتلال فيروس (كورونا) لداخل السجن بشكل متعمّد

فتح بغزة تنفذ العديد من الفعاليات الميدانية في إطار مواجهة (كورونا)

فتح بغزة تنفذ العديد من الفعاليات الميدانية في إطار مواجهة (كورونا)

الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين تدعو للتوقف عن التدخين بظل تزايد خطر (كورونا)

الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين تدعو للتوقف عن التدخين بظل تزايد خطر (كورونا)

عريقات يتحدث عن استعداد ألمانيا لتقديم مساعدة لفلسطين لمواجهة (كورونا)

عريقات يتحدث عن استعداد ألمانيا لتقديم مساعدة لفلسطين لمواجهة (كورونا)

منوعات

بعد انتقادها بسبب كورونا زينة تعتذر وتعترف بخوفها الشديد

بعد انتقادها بسبب كورونا زينة تعتذر وتعترف بخوفها الشديد

مايا دياب تطلق برنامجها الخاص لمكافحة (كورونا)

مايا دياب تطلق برنامجها الخاص لمكافحة (كورونا)

رانيا محمود ياسين في غرفة العمليات.. وعائلتها تخفي الحقيقة

رانيا محمود ياسين في غرفة العمليات.. وعائلتها تخفي الحقيقة

رغم عزلها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتدخل وتتحدث عن قميصه

رغم عزلها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتدخل وتتحدث عن قميصه

شاهد: سخرية من شمس بسبب اقتراحها علاجاً للفيروسات

شاهد: سخرية من شمس بسبب اقتراحها علاجاً للفيروسات

شاهد: محمد رمضان يرقص مع أغنى رجال الأعمال رغم (كورونا)

شاهد: محمد رمضان يرقص مع أغنى رجال الأعمال رغم (كورونا)

الظهور الأول لنيللي كريم بعد تعرضها لحادث (صورة)

الظهور الأول لنيللي كريم بعد تعرضها لحادث (صورة)

نادين نسيب نجيم غاضبة بعد تعرضها لمحاولة سرقة

نادين نسيب نجيم غاضبة بعد تعرضها لمحاولة سرقة

تسريب فيديو لفنانة خليجية تطلب المال وتشكو من العوز... (ثلاجتي زيرو)

تسريب فيديو لفنانة خليجية تطلب المال وتشكو من العوز... (ثلاجتي زيرو)

هكذا كان شكل كاريس بشار منذ 22 عاماً

هكذا كان شكل كاريس بشار منذ 22 عاماً

عربي

الكويت تقرر تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى أغسطس

الكويت تقرر تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى أغسطس

العاهل السعودي: نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم

العاهل السعودي: نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم

مصر تسجل 46 إصابة جديدة وسبع حالات وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 46 إصابة جديدة وسبع حالات وفاة بفيروس (كورونا)

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في تونس

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في تونس