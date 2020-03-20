(كورونا) الوفيات تتخطى 10 آلاف ونحو ربع مليون مصاب

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن



أظهرت آخر الإحصائيات فيما يتعلق بانتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات تجاوز العشرة آلاف، فيما أصاب ما يقارب من ربع مليون إنسان حول العالم.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.



تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا



أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء الخميس، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالعدوى.



وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر "تويتر": "أعطت 168 فحصا من أصل 1981 تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية، نتائج إيجابية. ووصل عدد المرضى بالتالي إلى 359 حالة".



كما ذكر قوجة أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات بعد أن فارقت الحياة مريضة (85 عاما)، أصيبت بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، حيث كانت الحصيلة السابقة عند نقطة 3 وفيات.



الصين.. لا إصابات بفيروس كورونا داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية



أعلنت الصين أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مختلف أنحاء البلاد، وأن 39 إصابة فقط تم تسجيلها لأشخاص قادمين من خارج البلاد.



وقالت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة الصينية اليوم الجمعة، إن 3 أشخاص توفوا جراء إصابتهم بالفيروس، فيما شفي 730 شخصا.



وأوضحت الهيئة أن هناك حاليا 80 ألفا و967 شخصا مصابا بفيروس كورونا في 31 منطقة في الصين، مشيرة إلى أن 2136 شخصا من بين المصابين حالتهم حرجة، فيما غادر 71150 شخصا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، وتم تسجيل 3248 حالة وفاة حتى الآن.



اسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا بـ"كورونا" تغلق فنادقها



أمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق بالبلاد خلال 7 أيام، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا.



وأعلن المسؤولون أن عدد الوفيات قفز بأكثر من الثلث أمس الخميس، إذ وصل إلى 767 حالة وفاة، في حين زاد عدد المصابين بمقدار الربع وبلغ 17149 مصابا، مما يجعل إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا بالفيروس، بعد إيطاليا.



وقال وزير الصحة، سلفادور إيليا، في وقت سابق أمس الخميس: "الأوقات الأصعب لم تحل بعد.. تلك الأوقات التي سنظل نشهد فيها زيادة في عدد الحالات".



وإسبانيا التي استقبلت أكبر عدد من السياح في العالم عام 2018، أغلقت حدودها البرية بالفعل مع جميع الدول، ولم تفتحها إلا لمواطنيها وحاملي تصاريح الإقامة بها.



وأعفيت دور رعاية المرضى والمسنين الطويلة الأجل من الإغلاق، لكنها لا تزال تخضع لحالة طوارئ فرضتها الحكومة منذ نحو أسبوع وتمنع الناس من الخروج إلا للضرورة.



وانتشر الآلاف من أفراد الجيش في عشرات المدن عبر أرجاء البلاد للمساعدة في جهود التطهير ورصد حالات الإصابة والحراسة. وانتشرت وحدات من الجيش لأول مرة أمس الخميس في منطقة كتالونيا التي تسعى للانفصال، وذلك للمساهمة في عمليات تطهير مطار وميناء برشلونة.



وقالت السلطات إنه تم توقيف 49 شخصا لعدم امتثالهم لحظر التنقلات خلال الساعات الماضية.



تايلاند تعلن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بكورونا



أعلن المدير العام لقسم الوبائيات في وزارة الصحة التايلاندية، سونتشاي واتخانا يينغتشار نتشاي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في بانكوك، أن تايلاند سجلت 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقال سونتشاي، "لقد سجلنا اليوم 50 حالة إصابة جديدة أخرى بفيروس كورونا. وهكذا وصل مجموع المصابين بالمرض إلى 322 شخصًا في بلدنا منذ بداية الوباء".



وأوضح أن "41 مريضا جديدا دخلوا أقسام الأمراض المعدية للحجر الصحي الصارم، وهم الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى من المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في وقت سابق. وأصيب 9 أشخاص آخرين إما في الخارج أو من السياح الأجانب في تايلاند".



في وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء التايلاندي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة التايلاندية، بأن البلاد ابتداء من 18 آذار/ مارس الجاري، تنتقل إلى مرحلة الدراسة عند البعد للجامعات والمدارس، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.



أميركا تخيّر مواطنيها بين العودة والبقاء بالخارج



خيّرت الولايات المتحدة رعاياها في الخارج إما العودة للبلاد أو البقاء بعيدا لأجل غير مسمى، وأصدرت ولاية كاليفورنيا أمرا "بالبقاء بالمنزل" لسكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة. وقال حاكم الولاية، جافين نيوسوم، إن التوقعات تشير إلى أن 56% من سكان كالفورنيا عرضة للإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الثمانية القادمة، مما يتطلب عددا من أسرّة المستشفيات تزيد بنحو 20 ألف سرير عما يمكن أن توفره الولاية حاليا.



ومع تكثيف السلطات للإجراءات الرامية لمنع الفيروس من الانتشار، قد تعلن واشنطن قيودا على السفر عبر حدود الولايات المتحدة مع المكسيك في وقت قريب جدا، وربما ابتداء من اليوم. ويجيء هذا عقب إجراء مماثل تم اتخاذه، أول من أمس، بإغلاق الحدود مع كندا.



وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الليلة الماضية، أنّ الإغلاق الموقّت للحدود بين كندا والولايات المتحدة يُتوقّع أن يدخل حيّز التنفيذ ليل الجمعة – السبت المقبل، في خطوة تهدف إلى منع التنقّلات "غير الضروريّة" والحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ. ويَعبر أكثر من 400 ألف شخص يوميّاً الحدود بين كندا والولايات المتحدة بحسب ارقام رسمية.



وتسبب هذا المرض التنفسي سريع الانتشار في توقف معظم مظاهر الحياة الأميركية، إذ أغلقت المدارس والشركات واضطر الملايين للعمل من المنزل، وفقد كثيرون أعمالهم وتقلصت حركة السفر بقوة.



وحذرت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين من أنهم إذا سافروا للخارج "فقد تتعطل خطط تنقلاتكم بشدة وقد تضطرون للبقاء خارج الولايات المتحدة لأجل غير مسمى".



روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح ضد فيروس"كورونا"



أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.



وقالت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة: "بدأت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد".



وأشار البيان إلى أن الهيئة، قامت، بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن.



وأكد البيان أن العلماء بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات، مضيفا: "ستحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التي تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه. يأمل العلماء أن يتم إدخال اللقاح في الربع الرابع من عام 2020".