شؤون فلسطينية

استمرار المنخفض الجوي وأجواء شديدة البرودة

استمرار المنخفض الجوي وأجواء شديدة البرودة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط بإذن الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

السبت 2020/03/21: يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط بإذن الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000متر فوق مستوى سطح البحر ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

الأحد 2020/03/22: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأثنين2020/03/23: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف و يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الجمعة والسبت من خطر:

1-    تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.

2-    شدة سرعة الرياح.

3- تدني مدى الرؤيا الافقية.

4- خطر التزحلق على الطرقات.

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