"التنمية" بغزة تطلق نداء استغاثة لدعم القطاع بإجراءات الوقاية من (كورونا)

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، نداء الاستغاثة الدولي داعية كافة الدول ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإسلامية والعربية للتدخل من أجل دعم وإسناد المؤسسات الحكومية بقطاع غزة للقيام بإجراءات الوقاية اللازمة والعمل على رفع الحصار والاجراءات الظالمة عن قطاع غزة.





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن": "لا سمح الله لو دخل فيروس (كورونا) إلى قطاع غزة فإننا أمام كارثة صحية سيتضرر منها كافة الدولة المجاورة والإقليم بشكل عام".



وتابعت: يأتي في ظل الانتشار الكبير لفيروس (كورونا) "كوفيد 19" في معظم أرجاء العالم، فقد أعلنت الحكومة خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيدا 19).



وقالت الوزارة: حيث أن قطاع غزة لا يزال حتى اللحظة خالي من فيروس كورونا( كوفيدا 19)، وفي إطار تعزيز إجراءات الوقاية لضمان استمرار خلو قطاع غزة من أي حالات حاملة لفيروس (كورونا) تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية ومنها التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، WHOلتوعية و تثقيف المجتمع بمخاطر الفايروس و الوقاية منه، وفحص العائدين من المعابر للتأكد من خولهم من فيروس (كورونا).



كما قالت بإغلاق المعابر والسماح للمواطنين من أهالي قطاع غزة للعودة إلى القطاع عبر معبر رفح ومعبر بيت حانون وإدخالهم لمراكز الحجر الصحي الإجباري الذي تديره الحكومة بغزة.



رام الله - دنيا الوطن