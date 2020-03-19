ارزيقات: فرار ستة أشخاص موقوفين في نظارة مديرية شرطة محافظة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
تمكن ستة أشخاص موقوفين في نظارة مديرية شرطة محافظة نابلس من الفرار، مساء اليوم الخميس .
وأكد العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الشرطة وبإجراءات البحث والملاحقة للفارين تمكنت من القبض على ثلاثة منهم وما زالت تلاحق الثلاثة الآخرين .
وأضاف: أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة الهروب.
تمكن ستة أشخاص موقوفين في نظارة مديرية شرطة محافظة نابلس من الفرار، مساء اليوم الخميس .
وأكد العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الشرطة وبإجراءات البحث والملاحقة للفارين تمكنت من القبض على ثلاثة منهم وما زالت تلاحق الثلاثة الآخرين .
وأضاف: أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة الهروب.
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