ارزيقات: فرار ستة أشخاص موقوفين في نظارة مديرية شرطة محافظة نابلس

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن ستة أشخاص موقوفين في نظارة مديرية شرطة محافظة نابلس من الفرار، مساء اليوم الخميس .



وأكد العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الشرطة وبإجراءات البحث والملاحقة للفارين تمكنت من القبض على ثلاثة منهم وما زالت تلاحق الثلاثة الآخرين .



وأضاف: أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة الهروب.