السعودية تعلق التواجد والصلاة بساحات الحرمين الشريفين تجنباً لانتشار (كورونا)

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

علقت السعودية اليوم الخميس، التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة، تجنبا لانتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وقالت رئاسة الحرمين الشريفين: إن تعليق التواجد والصلاة في الحرمين الشريفين وساحاتهما يبدأ من يوم الجمعة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وسجلت السعودية حتى الآن، 171 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، واتخذت إجراءات للحد من انتشار المرض بما في ذلك إيقاف الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين والإعلان عن قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.