فتح بغزة تنفذ العديد من الفعاليات الميدانية في إطار مواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قامت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية إقليم غرب غزة ممثلة بخالد النجار، مفوض العمال في الاقليم واللجنة العامة والمكتب الحركي الفرعي للعمال/ إقليم غرب غزة، ممثلة بأمين السر، وائل الشريف، وأعضاء المكتب الحركي الفرعي ولجنة الخدمات الصحية/ ممثلة بلؤي الخطيب، وأعضاء اللجنة وبمشاركة، حماد أبو جبر عضو المكتب الحركي المركزي بالمحافظات الجنوبية بتنفيذ عدة فعاليات، تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ وما تلاها من اجراءات اتخذتها حكومة فلسطين برئاسة الدكتور محمد اشتية لمواجهة فايروس (كورونا) المستجد "كوفيد19".



وقال النجار: وزعنا اليوم نشرة توعوية توضح مخاطر الفيروس، وكيفية تجنب انتقال العدوى، والحد من انتشاره، من خلال وعي شعبنا بالاإجراءات التي يجب عليهم اتباعها حفاظا على سلامتهم.



وأضاف النجار: كما قمنا بتعقيم العديد من الصيدليات والمختبرات الطبية.



ومن ناحية أخرى، استنكر النجار ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية بغزة اليوم من اعتقال الأخوين حماد أبو جبر، عضو المكتب المركزي للعمال، ووائل الشريف، أمين سر المكتب الحركي الفرعي للعمال أثناء مشاركتهما في الفعاليات العمالية، مستهجنا هذه الخطوة التي تضرب عرض الحائط كافة الاتفاقات مع لجنة المتابعة العليا في إطار مواجهة فيروس (كورونا).



وشدد على التزام حركة فتح بمواصلة كل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة أبناء شعبنا، وتلاحمها الدائم مع الجماهير لدفع البلاء وتجاوز المحنة.



وحيا النجار عمال شعبنا الذين أبوا إلا أن يكونوا في الصفوف الأولى ضمن هذه الفعاليات، رغم ما يعانونه من سنوات طويلة من بطالة وما يترتب عليها من آثار مدمرة من كافة النواحي، إلا أن إرادتهم وروحهم العالية والجاهزة دائما للبذل والعطاء يدفعهم لأن يحرصوا على المشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات التي تحفظ على ابناء شعبنا صحتهم وسلامتهم .