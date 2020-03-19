الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين تدعو للتوقف عن التدخين بظل تزايد خطر (كورونا)



وأوضح رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، أن آفة التدخينمن أكثر الآفات انتشاراً في المجتمع، ومن الأخطار الرئيسة التي تهدد صحة الإنسان حيث تتعدى المشكلة محيط المدخنين.

رام الله - دنيا الوطنفي أعقاب انتشار فيروس (كورونا) في المحافظات الفلسطينية، فقد أكد رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، ماجد شيوخي، أن المدخنين معرضون أكثر للإصابة بالانفلونزا والأمراض الفيروسية، ويتعافون ببطء أكثر من غيرهم، مشيراً في حديثه إلي إعلان كبير المسؤولين الطبيين فى إنجلترا الخبير الطبى البروفيسور، كريس ويتى: إن المدخنين قد يكونون أكثرعرضة للإصابة بفيروس (كورونا) الجديد.وأشار في مقابلاته الصحفية عبر وسائل الإعلام المختلفة إلي تصريحات صدرت يوم أمس عن أستاذ علم المناعة في المملكة الأردنية الهاشمية التي يدعو فيها الدكتور أديب الزعبي المدخنين للابتعاد عن التدخين في هذه المرحلة، خوفاً من تأثير فيروس (كورونا)عليهم ، مؤكداً أن عمل جهاز المناعة يحتاج للأوكسجين من أجل مقاومة الفيروس، حيث إن أصحاب الدورة الدموية النشطة هم الأقدر على مقاومته.وأضاف الزعبي: أن عادة التدخين تضعف القدرة على محاربة الفيروس وأن الأشخاص الذين يحتوي الدم لديهم على كمية أكبر من الأوكسجين هم الأقدر على مقاومة الفيروس، وذلك غير متوفر لدى المدخنين.