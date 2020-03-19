عريقات يتحدث عن استعداد ألمانيا لتقديم مساعدة لفلسطين لمواجهة (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تلقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات اتصالاً هاتفيًا من وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز انان.



وناقش الطرفان الأوضاع الإقليمية، وكذلك مواجهة فيروس (كورونا)، واستعداد ألمانيا لتقديم المساعدات الممكنة لتمكين فلسطين من مواجهة (كورونا)، ومساعدة (أونروا) وخاصة فيما يتعلق بقطاع غزة.



وفي الشأن السياسي وبعد مناقشة اخر مستجدات القضية الفلسطينية، اكد الوزير الالماني التزام المانيا بحل الدولتين على حدود 1967.