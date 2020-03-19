الكويت تقرر تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى أغسطس

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الخميس، أن الكويت قررت تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من آب/أغسطس بسبب تفشي فيروس (كورونا).



والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، تسجيل ست حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.