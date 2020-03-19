حريق بمجمع تجاري بمنطقة الرمال وسط مدينة غزة
خاص دنيا الوطن
اندلع مساء اليوم الخميس، حريق ضخم داخل مجمع تجاري بمنطقة الرمال، وسط مدينة غزة، أدى إلى احتراق محل تجاري بالكامل، وإصابة أحد المواطنين بالاختناق.
اندلع مساء اليوم الخميس، حريق ضخم داخل مجمع تجاري بمنطقة الرمال، وسط مدينة غزة، أدى إلى احتراق محل تجاري بالكامل، وإصابة أحد المواطنين بالاختناق.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني، رائد الدهشان: إن حريقاً اندلع في سدة أحد المحال التجارية بالمجمع التجاري الواقع وسط مدينة غزة، لافتاً إلى أن المجمع موجود بمنطقة الرمال.
وأضاف الدهشان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المحل احترق بالكامل، وأن الجهات المختصة، تجري التحري لمعرفة سبب الحريق.
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