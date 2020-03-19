دولي

غوتيريش: كساد عالمي شبه مؤكد.. العالم أجمع في "حالة حرب" مع (كورونا)

غوتيريش: كساد عالمي شبه مؤكد.. العالم أجمع في "حالة حرب" مع (كورونا)
الأمين العام للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، أن العالم أجمع في "حالة حرب" مع فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن الكساد الاقتصادي العالمي، أمر سيحدث بشكل شبه مؤكد.

وقال في كلمة ألقاها مساء اليوم الخميس: إن "العالم يواجه عدواً مشتركاً، إننا في حالة حرب مع الفيروس، براعة التعامل يجب أن تتماشى مع الطبيعة الفريدة لهذه الأزمة، وقوة ردنا عليها أن تتطابق مع نطاقها".

وأضاف: "نواجه وضعاً غير مسبوق، ولم يعد ممكناً تطبيق القواعد العادية، لا يمكننا استخدام آليات اعتيادية في مثل هذه الأحوال غير الاعتيادية"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وشدد غوتيريش على أن "الكساد العالمي، وربما بحجم قياسي أمر سيحدث بشكل شبه مؤكد"، ولفت إلى أن إجراءات الرد التي تتخذ حالياً على المستوى الوطني "لن تعالج النطاق العالمي، وصعوبة الأزمة".

وأردف الأمين العام للأمم المتحدة: "هذه اللحظة تتطلب خطوات سياسية منسقة وحاسمة ومبدعة من قبل أقوى اقتصادات العالم".

ويواجه العالم، منذ كانون الثاني/ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19)، الذي بدأ انتشاره منذ كانون الأول/ ديسمبر 2019 من مدينة "ووهان" الصينية.

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