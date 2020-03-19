مصر تسجل 46 إصابة جديدة وسبع حالات وفاة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن

سجلت مصر، اليوم الخميس، 46 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) فيما ارتفع عدد الوفيات إلى سبع حالات.





وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، بتسجيل 46 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، تشمل أربعة أجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة، و42 مصرياً من المخالطين للمصابين، الذين تم رصدها سابقاً.





ولفت مجاهد إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، لمصري يبلغ من العمر (68 عاماً) من محافظة الجيزة، فارق الحياة بمستشفى العزل، كما نقل موقع (روسيا اليوم).





وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات، التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كورونا) المستجد إلى 42 حالة.



