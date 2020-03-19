الشرطة تقبض على مشتبه به بنشر أخبار كاذبة حول (كورونا) في قلقيلية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة مساء اليوم، على مشتبه به، قام بنشر معلومات كاذبة، عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) مما تسبب بالإرباك، والخوف في المحافظة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص من محافظة قلقيلية، بنشر معلومات غير صحيحة، عبر حسابه الخاص (واتسآب) حول وجود ثلاث حالات إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة قلقيلية، مما تسبب بالإرباك والهلع لدى الأهالي في المحافظة.



وعلى الفور، تحركت دورية من شرطة المباحث العامة في قلقيلية، إلى مكان تواجد الشخص، وألقت القبض عليه، وبسماع أقوالة اعترف بالتهمة المسندة إليه، حيث جرى توقيفه لحين إحالته لجهات الاختصاص، استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه أصولاً.



وناشدت الشرطة المواطنين، بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، ومن الناطقين الرسميين في الحكومة، ووزارة الصحة، فيما يخص هذا المرض، تجنباً للفوضى لدى المواطنين.