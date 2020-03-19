نتنياهو يُعلن فرض إغلاق كامل في إسرائيل لسبعة أيام بسبب (كورونا)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إغلاقاً كاملاً في إسرائيل، اعتباراً من اليوم الخميس، ولسبعة أيام، بسبب انتشار فيروس (كورونا) في البلاد.



وقال نتنياهو، يمؤتمر صحفي، الخميس، إن الحكومة ستوافق على أنظمة طوارئ، تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم، ولن يكون بإمكانهم الخروج منها إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية.



وأضاف: أن العاملين في بعض المجالات، سيتم استثناؤهم من تلك الإجراءات، التي وصفها بأنها "غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل".





رام الله - دنيا الوطن