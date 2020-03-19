عاجل

  • ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 677 بعد تشخيص حالات جديدة

دولي

نتنياهو يُعلن فرض إغلاق كامل في إسرائيل لسبعة أيام بسبب (كورونا)

نتنياهو يُعلن فرض إغلاق كامل في إسرائيل لسبعة أيام بسبب (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إغلاقاً كاملاً في إسرائيل، اعتباراً من اليوم الخميس، ولسبعة أيام، بسبب انتشار فيروس (كورونا) في البلاد.

وقال نتنياهو، يمؤتمر صحفي، الخميس، إن الحكومة ستوافق على أنظمة طوارئ، تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم، ولن يكون بإمكانهم الخروج منها إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية.

وأضاف: أن العاملين في بعض المجالات، سيتم استثناؤهم من تلك الإجراءات، التي وصفها بأنها "غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل".

أخبار ذات صلة

غوتيريش: كساد عالمي شبه مؤكد.. العالم أجمع في &#34;حالة حرب&#34; مع (كورونا)

غوتيريش: كساد عالمي شبه مؤكد.. العالم أجمع في "حالة حرب" مع (كورونا)

شاهد: هل يصلح دواء الملاريا لعلاج فيروس (كورونا) المستجد؟

شاهد: هل يصلح دواء الملاريا لعلاج فيروس (كورونا) المستجد؟

لماذا انهار النظام الصحي وتفشى فيروس (كورونا) في إيطاليا؟

لماذا انهار النظام الصحي وتفشى فيروس (كورونا) في إيطاليا؟

فرنسا تُسجل أكبر ارتفاع لعدد ضحايا فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

فرنسا تُسجل أكبر ارتفاع لعدد ضحايا فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

وفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا تتجاوز الصين

وفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا تتجاوز الصين

أول أمير أوروبي يُصاب بفيروس (كورونا)

أول أمير أوروبي يُصاب بفيروس (كورونا)

هيئة الدواء والغذاء الأميركية: سنجرب هذا الدواء للعلاج من (كورونا)

هيئة الدواء والغذاء الأميركية: سنجرب هذا الدواء للعلاج من (كورونا)

ترامب: خلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس (كورونا)

ترامب: خلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مشتبه به بنشر أخبار كاذبة حول (كورونا) في قلقيلية

الشرطة تقبض على مشتبه به بنشر أخبار كاذبة حول (كورونا) في قلقيلية

هيئة الأسرى ووزارة الصحة والصليب الأحمر: لا إصابات بـ (كورونا) بين الأسرى

هيئة الأسرى ووزارة الصحة والصليب الأحمر: لا إصابات بـ (كورونا) بين الأسرى

وزيرة الصحة: أنهينا التحضيرات لأماكن العزل والعلاج في العاصمة

وزيرة الصحة: أنهينا التحضيرات لأماكن العزل والعلاج في العاصمة

قوى رام الله والبيرة تدعو للتقيد التام بتعليمات الجهات الرسمية لمواجهة (كورونا)

قوى رام الله والبيرة تدعو للتقيد التام بتعليمات الجهات الرسمية لمواجهة (كورونا)

ملحم: جميع نتائج 74 عينة كانت تحت الفحص المخبري منذ الصباح سلبية

ملحم: جميع نتائج 74 عينة كانت تحت الفحص المخبري منذ الصباح سلبية

المصري يضع فندق &#34;البلوبيتش&#34; تحت إمرة الجهات الرسمية لمحاربة (كورونا)

المصري يضع فندق "البلوبيتش" تحت إمرة الجهات الرسمية لمحاربة (كورونا)

كشف تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني بشأن (كورونا)

كشف تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني بشأن (كورونا)

&#34;الأشغال&#34; بغزة تدعو للتدخل العاجل لحماية شاطئ البحر من التآكل والنحر

"الأشغال" بغزة تدعو للتدخل العاجل لحماية شاطئ البحر من التآكل والنحر

منوعات

بعد انتقادها بسبب كورونا زينة تعتذر وتعترف بخوفها الشديد

بعد انتقادها بسبب كورونا زينة تعتذر وتعترف بخوفها الشديد

مايا دياب تطلق برنامجها الخاص لمكافحة (كورونا)

مايا دياب تطلق برنامجها الخاص لمكافحة (كورونا)

رانيا محمود ياسين في غرفة العمليات.. وعائلتها تخفي الحقيقة

رانيا محمود ياسين في غرفة العمليات.. وعائلتها تخفي الحقيقة

رغم عزلها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتدخل وتتحدث عن قميصه

رغم عزلها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتدخل وتتحدث عن قميصه

شاهد: سخرية من شمس بسبب اقتراحها علاجاً للفيروسات

شاهد: سخرية من شمس بسبب اقتراحها علاجاً للفيروسات

شاهد: محمد رمضان يرقص مع أغنى رجال الأعمال رغم (كورونا)

شاهد: محمد رمضان يرقص مع أغنى رجال الأعمال رغم (كورونا)

الظهور الأول لنيللي كريم بعد تعرضها لحادث (صورة)

الظهور الأول لنيللي كريم بعد تعرضها لحادث (صورة)

نادين نسيب نجيم غاضبة بعد تعرضها لمحاولة سرقة

نادين نسيب نجيم غاضبة بعد تعرضها لمحاولة سرقة

تسريب فيديو لفنانة خليجية تطلب المال وتشكو من العوز... (ثلاجتي زيرو)

تسريب فيديو لفنانة خليجية تطلب المال وتشكو من العوز... (ثلاجتي زيرو)

هكذا كان شكل كاريس بشار منذ 22 عاماً

هكذا كان شكل كاريس بشار منذ 22 عاماً

عربي

مصر تسجل 46 إصابة جديدة وسبع حالات وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 46 إصابة جديدة وسبع حالات وفاة بفيروس (كورونا)

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في تونس

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في تونس

تونس تُعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) على أراضيها

تونس تُعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) على أراضيها

لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 149

لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 149