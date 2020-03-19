"الصحة" بغزة: نتائج فحوصات 26 من العائدين للقطاع سلبية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس: إن المختبر المركزي في الوزارة أتم مساء اليوم الخميس فحوصات مخبرية لـ 26 حالة اشتباه لعائدين إلى قطاع غزة.
قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس: إن المختبر المركزي في الوزارة أتم مساء اليوم الخميس فحوصات مخبرية لـ 26 حالة اشتباه لعائدين إلى قطاع غزة.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن جميع نتائج الفحوصات كانت سلبية.
وتابعت: بذلك نجدد التأكيد على خلو قطاع غزة من فيروس (كورونا) الجديد "كوفيد19" حتى اللحظة.
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