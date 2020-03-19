فرنسا تُسجل أكبر ارتفاع لعدد ضحايا فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

فحص كورونا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 108 وفيات بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وهذا أكبر ارتفاع يومي لعدد ضحايا العدوى، منذ بدء تفشي فيروس (كورونا) بالبلاد، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



ويعيش السكان الفرنسيون في كامل البلاد، حجراً صحياً منذ الثلاثاء 17 آذار/ مارس، في سعي للحد من تفشي فيروس (كورونا).



وقد خلت الشوارع والطرقات في باريس من المارة، سوى بعض المرخص لهم، وفق الإجراءات المفروضة لتقييد التنقل والخروج من البيت، كما نقل موقع (فرانس 24).