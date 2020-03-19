"التعليم" بغزة تتفق على الترويج لدروس الثانوية العامة المصورة عبر "دنيا الوطن"







خاص دنيا الوطناتفقت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، مع موقع "دنيا الوطن" على الترويج للدروس التعليمية المصورة الخاصة بالثانوية العامة والمنتجة من الوزارة على موقع "دنيا الوطن"، وتتضمن الاتفاقية الترويج للإذاعة التعليمية وموقع روافد التعليمي .وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الوزارة لنشر الدروس في العديد من المنافذ الإعلامية لكي يتسنى للطلبة متابعتها والاستفادة منها قبيل الامتحانات.واستقبل مدير عام العلاقات الدولية والعامة، أ. معتصم الميناوي وفداً من "دنيا الوطن" برئاسة أ. محمد عيسى، نائب مدير عام الموقع.وأعرب الميناوي عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تقدم الخدمة التعليمية لطلبتنا خاصة في ظل أزمة الطوارئ الحالية ، متحدثاً عن إنجازات الوزارة في انتاج الفيديوهات التعليمية من خلال موقع روافد وإذاعة التعليم.وأضاف الميناوي: "لدينا حرص على الترويج للدروس عبر موقع دنيا الوطن وهو من المواقع المميزة على مستوى فلسطين وله حضور إعلامي متقدم في المجتمع الفلسطيني".من جهته أعرب عيسى عن سعادته بهذا الاتفاق مؤكداً أن دنيا الوطن يسعدها تسخير امكانياتها لخدمة طلبتنا وشعبنا خاصة في هذه الظروف، لافتاً إلى أن موقع "دنيا الوطن" له متابعات كبيرة على المستوى الوطني والدولي.