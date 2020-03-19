وفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا تتجاوز الصين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

توفي اليوم في أنحاء إيطاليا 427 شخصاً بسبب فيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3405.



وقالت السلطات الإيطالية: إنه تم تسجيل 5322 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 41035 مصاباً، شفي منهم 4440، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكانت الصين سجلت 3245 وفاة من إجمالي إصابات بلغت 80928، علماً أن 7263 مصاباً فقط يتلقون العلاج حالياً في كامل البر الصيني.



وكشف تقرير إحصائي رسمي، صدر في إيطاليا، أن أقل من 1% من مجمل ضحايا فيروس (كورونا) المستجد في البلاد، لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.



وأكد التقرير الصادر عن معهد الصحة الوطني الإيطالي، الذي يتخذ من العاصمة روما مقراً له، استناداً إلى بيانات 18% من المتوفين بسبب الفيروس (والذين يتجاوز عددهم الإجمالي 2.5 ألف شخص) أن 0.8% فقط منهم، كانوا أصحاء تماماً لحظة إصابتهم بالفيروس.



وكان 25.1% و25.6% من هؤلاء، مصابين بمرض أو مرضين، فيما كان نحو نصف عدد الضحايا، يعانون من ثلاثة أمراض على الأقل.