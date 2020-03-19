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شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: أنهينا التحضيرات لأماكن العزل والعلاج في العاصمة

وزيرة الصحة: أنهينا التحضيرات لأماكن العزل والعلاج في العاصمة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أنهت وزارة الصحة الفلسطينية تحضيراتها لأماكن العزل والعلاج فيما يتعلق بالمخالطين أو المشتبه بإصابتهم والمصابين بفيروس كورونا في العاصمة القدس.

وأشارت وزيرة الصحة، مي الكيلة إلى أن مديرية صحة القدس في العيزرية ومركز طوارئ بيرنبالا ستكون مراكز عزل وحجر، مضيفة أنه عند وجود حالات مشتبه بإصابتها سيكون عزلها وحجرها في شقق فندقية في بيرنبالا، إضافة إلى مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل في العيزرية.

وتابعت د. الكيلة أن علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا سيتم في أقسام خاصة ومعزولة في مستشفى المقاصد، ومستشفى المطلع، حيث ستقوم شبكة مستشفيات القدس بتجهيزها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته د . الكيلة مع شبكة مستشفيات القدس بحضور د. هيثم الحسن، ومدير صحة القدس د. زياد شقير، ومدير عام المهن الطبية المساندة أسامة النجار، ومدير عام ديوان الوزيرة د. معتصم المحيسن، ومدير عام شراء الخدمة د. هيثم الهدري، ، وعبر الهاتف مدير مستشفى المطلع د. وليد نمور.

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