مركز الإعلام والمعلومات بغزة: قيادات فلسطينية بالقطاع تخضع للحجر الصحي

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مركز الإعلام والمعلومات الحكومي بغزة، سلامة معروف، إن قيادات فلسطينية من قطاع غزة تخضع للحجر الصحي، مشيراً إلى أن تلك القيادات تفهمت الإجراءات المتخذة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، خلال الإيجاز الحكومي اليومي المتعلق بفيروس (كورونا): "قدمت الفرق الطبية خدماتها لـ 248 عائداً داخل مراكز الحجر الصحي بالمحافظات وتقوم بالمتابعة الصحية لهم على مدار الساعة ونطمئن أهلنا في قطاع غزة بان جميعهم بصحة جيدة".وأضاف: "تابعت وزارة الصحة إجراءات انهاء الحجر المنزلي لــ 362 عائداً الى قطاع غزة ولم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، لينخفض عدد المتبقين في الحجر المنزلي حتى اللحظة 2346 عائداً، كما جرى متابعة مدى الالتزام بالسلامة والوقاية المنزلية لـ 1057 عائداً منهم".وتابع: "وسعت وزارة الصحة نطاق الفحص المخبري للعائدين حيث بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة حتى عصر اليوم 53 عينة، وكانت جميع نتائجها سلبية ولم تسجيل أي إصابة بالمرض، ونؤكد مجدداً بان قطاع غزة لازال خاليا من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 حتى الآن".وأكمل: "نطالب المجتمع الدولي برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والذي استهدف تقويض منظومة الخدمات الصحية والإنسانية كما ونطالب المؤسسات الإنسانية والاغاثية الى تلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة من الأجهزة والادوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الوقائية والمقومات التي تعزز الجهوزية والاستعداد لمواجهة وباء كورونا الجديد".واستطرد القدرة: "يحاول الاحتلال الإسرائيلي تضليل الرأي العام بادعائه ادخال معدات مخبرية خاصة بفحص فيروس كورونا الى قطاع غزة ونؤكد ان ما وصل عبر منظمة الصحة العالمية أمس هي كمية محدودة من مستلزمات الوقائية والسلامة ومادة الفحص المخبري للفيروس".وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، إن 215 مسافراً وصلوا عبر معبر رفح البري، و62 آخرين عبر حاجز بيت حانون، اليوم الخميس، تم نقلهم لمراكز الحجر الصحي الإجباري.وأضاف البزم: "وصل عدد مراكز الحجر الصحي الاحترازي التي تؤمنها وزارة الداخلية والأمن الوطني إلى 14 مركزاً في جميع محافظات القطاع.وأكمل: "تواصل وزارة الداخلية والأمن الوطني اتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاربة الشائعات ومروجيها، وتُجدد التحذير بأن كل من يروج الشائعات – سواء من داخل غزة أو خارجها - ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".