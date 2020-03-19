الرئيس عباس: تمكنا من حصر فيروس (كورونا) بأضيق الحدود

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "تمكنا من حصر فيروس كورونا في أضيق الحدود بفضل وعي شعبنا وتعاونه مع الحكومة والجهات المختصة الأخرى".



وأضاف الرئيس عباس، خلال كلمة له مساء اليوم الخميس: "يجب الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية واتباع إرشادات الحكومة والحذر الحذر من أية إشاعات أو اخبار غير موثوقة".



وتابع الرئيس عباس: "وجهت الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة وكيفية معالجتها.





رام الله - دنيا الوطن