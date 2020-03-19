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دولي

أول أمير أوروبي يُصاب بفيروس (كورونا)

أول أمير أوروبي يُصاب بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القصر، الخميس، أن الأمير ألبير الثاني أمير موناكو ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الأمير بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص، وأن "وضعه الصحي لا يثير أي قلق".

وأوضح البيان الصادر من قصر موناكو أن "الأمير خضع للفحوص في بداية الأسبوع، وجاءت النتيجة إيجابية"، وفق (العربية نت). 

وقبل ثلاثة أيام، أصيب وزير الدولة في موناكو، ما يعادل رئيس الوزراء، سيرج تيل، بالفيروس.

وحث ألبير في البيان سكان إمارته المتوسطية الصغيرة على احترام إجراءات العزل.

وألبير هو الطفل الثاني للأميرة غريس - غريس كيلي سابقًا - والأمير رينييه . وفاز ألبير في لعبة زلاجة الجليد الأولمبية خمس مرات، وكان في السنوات الأخيرة ناشطًا بيئيًا عالميًا.

ويتحدث ألبير بطلاقة اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتخرج من كلية أمهيرست في ماساتشوستس بدرجة في العلوم السياسية في عام 1981، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية. ولديه وزوجته السابقة شارلين ويتستوك طفلان توأم.

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