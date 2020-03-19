شؤون فلسطينية

ملحم: جميع نتائج 74 عينة كانت تحت الفحص المخبري منذ الصباح سلبية

ملحم: جميع نتائج 74 عينة كانت تحت الفحص المخبري منذ الصباح سلبية
فندق الاينجل ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إنه لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، المستجد.

وأضاف في مؤتمره الصحفي المسائي اليومي، اليوم الخميس: "ظهرت قبل قليل نتائج 74 عينة كانت تحت الفحص المخبري منذ الصباح، وجميعها سلبية أي غير مصابة بالوباء.

وأكد ملحم أنه تم أخذ عينات للمرة الثالثة من مصابي بيت لحم، وسيتم الإعلان عن النتائج لحظة ظهورها.

وفيما يتعلق بوضع الأسرى في سجون الاحتلال، قال ملحم: لم نتأكد بعد من أية إصابة في صفوف الأسرى بفيروس (كورونا) في سجون الاحتلال.

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