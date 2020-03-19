المصري يضع فندق "البلوبيتش" تحت إمرة الجهات الرسمية لمحاربة (كورونا)





يشار إلى أن مسؤولي فندق (الكومودور) بغزة، سلموا الفندق للجهات الرسمية بغزة، حيث تم البدء باستخدامه مكاناً للحجر الصحي للعائدين إلى القطاع.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس إدارة شركة "باديكو"، مؤسس مدينة روابي بشار المصري اليوم الخميس: إنه "يضع فندق (البلوبيتش) تحت إمرة الجهات الرسمية لمحاربة فيروس (كورونا) المستجد.وأكد مصدر في الشركة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن "الجهات الرسمية استلمت فندق (البلوبيتش) ولا مانع لتسليم فندق المشتل لو احتاج الأمر".وتابع" "ولو احتاجت السلطات الرسمية أي مخزن تابع لشركاتنا في غزة لأي استخدام لا يوجد أدنى مشكلة".