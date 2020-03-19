هيئة الدواء والغذاء الأميركية: سنجرب هذا الدواء للعلاج من (كورونا)

فحص كورونا - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة الدواء والغذاء الأميركية اليوم الخميس: إن الهيئة ستجرب دواء "الملاريا" للعلاج من فيروس (كورونا) المستجد.



وأضاف في كلمة له وفق ما نقلت عدة وسائل إعلام: إنه يتم حالياً إجراء تجارب على لقاح لـ (كورونا)، و"قد يستغرق التوصل إلى اللقاح 12 شهراً".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في كلمة له اليوم الخميس: إن بلاده تبذل ما في وسعها لإنتاج دواء لعلاج (كورونا) والتوصل إلى لقاح مستقبلاً.