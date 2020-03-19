كشف تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني بشأن (كورونا)

الرئيس عباس والملك الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الخميس.



واطمأن الملك خلال الاتصال على الأوضاع في دولة فلسطين نتيجة انتشار فيروس (كورونا)، وتمنى السلامة لأبناء شعبنا.



وأبدى الملك استعداد الأردن الكامل للتعاون والتنسيق فيما يتعلق بهذا الموضوع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



من جانبه، شكر الرئيس، العاهل الأردني على هذا الاتصال، وتمنى السلامة والخير للملك وللشعب الأردني الشقيق الذي يعاني من هذه الجائحة أيضا.



وأبدى الرئيس عباس استعداده لتعزيز التعاون والتنسيق الذي لم ينقطع لحظة واحدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.