ترامب: خلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس (كورونا)





وقال الرئيس الأمريكي في كلمه له نقلتها وسائل إعلام عربية ودولية: "لو كنا نعلم بأمر (كورونا) لقضينا عليه في مكانه وهو أمر سيء فاجأ العالم كله".





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن بلاده تواصل جهودها للتخلص من ما وصفه "الفيروس الصيني" في إشارة إلى فيروس (كورونا) المستجد.وأضاف: "الأولوية لدينا في الولايات المتحدة حاليا حماية مواطنينا، مشيراً إلى أن "عملية إيجاد علاج للإصابة بـ (كورونا) قد يستغرق وقتاً طويلاً، وخلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح الفيروس".