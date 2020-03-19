ترامب: خلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن بلاده تواصل جهودها للتخلص من ما وصفه "الفيروس الصيني" في إشارة إلى فيروس (كورونا) المستجد.
وأضاف: "الأولوية لدينا في الولايات المتحدة حاليا حماية مواطنينا، مشيراً إلى أن "عملية إيجاد علاج للإصابة بـ (كورونا) قد يستغرق وقتاً طويلاً، وخلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح الفيروس".
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن بلاده تواصل جهودها للتخلص من ما وصفه "الفيروس الصيني" في إشارة إلى فيروس (كورونا) المستجد.
وأضاف: "الأولوية لدينا في الولايات المتحدة حاليا حماية مواطنينا، مشيراً إلى أن "عملية إيجاد علاج للإصابة بـ (كورونا) قد يستغرق وقتاً طويلاً، وخلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح الفيروس".
وقال الرئيس الأمريكي في كلمه له نقلتها وسائل إعلام عربية ودولية: "لو كنا نعلم بأمر (كورونا) لقضينا عليه في مكانه وهو أمر سيء فاجأ العالم كله".
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