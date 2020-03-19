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شؤون فلسطينية

وزير العمل يحمل المشغل الإسرائيلي مسؤولية عودة العمال للضفة

وزير العمل يحمل المشغل الإسرائيلي مسؤولية عودة العمال للضفة
عمال فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
حمّل وزير العمل، نصري أبو جيش المشغل الإسرائيلي المسؤولية في توفير شروط الصحة والسلامة المهنية وخصوصا الوقائية من مرض (كورونا)، للعمال الفلسطينيين.

وقال أبو جيش في تصريح صحفي، اليوم الخميس، انه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على مبيت 75 ألف عامل في أراضي الـ48، ضمن شروط صحية ومبيتية آمنة، ضمن مفهوم العمل اللائق، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشار إلى أن عددا من العمال الذين توجهوا للعمل في أراضي الـ48، لم تتوفر لهم شروط العامل اللائق، ما جعل البعض يعود إلى بيته، وذلك ينافي الاتفاق الذي تم مع الإسرائيليين لتوفير مبيت آمن للعمال.

وشدد على ضرورة معرفة العامل حقوقه كاملة التي يجب أن يوفرها المشغل الإسرائيلي، لضمان سلامته، وبالتالي سلامة عائلته والمجتمع الفلسطيني.

وناشد وزير العمل العمال بأخذ شروط الصحة الوقائية كافة، من أجل سلامتهم أولا وأخيرا، مطالبا منظمة العمل الدولية بمتابعة إجراءات الوقاية ومتابعة ظروف وشروط العمل والمبيت الآمن لعمالنا داخل أراضي الـ48، وذلك لتجنب إصابتهم بفيروس (كورونا).

وأكد أن أي إصابة بفيروس (كورونا) لعمالنا، يتحمل مسؤوليتها ويتكفل بها الجانب الإسرائيلي حتى شفائهم

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