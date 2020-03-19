تونس تُعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) على أراضيها

وقالت نصاف بن علية، مديرة المرصد، إنه تم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة في تونس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 39، لافتة إلى أنه من بين الإصابات الجديدة، حالة واحدة محلية، والحالات الأخرى آتية من خارج البلاد، وفق (روسيا اليوم).



وسبق أن أعلنت السلطات الصحية في تونس في آخر حصيلة للإصابات بالفيروس، عن ارتفاع العدد إلى 29، بينما أعلن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، أمس الأربعاء عن شفاء أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بتعافي مواطن من ولاية قفصة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا "COVID-19" في البلاد إلى 39 إصابة.