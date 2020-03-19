شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات الأهلية: نؤكد على ضرورة تنسيق الجهود لمنع انتشار فيروس (كورونا)

شبكة المنظمات الأهلية: نؤكد على ضرورة تنسيق الجهود لمنع انتشار فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية؛ من اجل منع انتشار فيروس كورونا، والتعامل مع تداعياته على الاوضاع الصحية بمختلف مستوياتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الشبكة اليوم بمقرها بمدينة غزة مع ممثلي المنظمات الأهلية الصحية؛ لمناقشة ومتابعة تطورات الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة خاصة في ظل الموارد المحدودة في القطاع لمواجهة انتشار فيروس الكورونا.

واستعرضت المنظمات الاهلية الصحية، الخطط والاجراءات المتبعه داخل المنظمات وكذلك في التعامل مع الاحتياجات الصحية وتقديم الخدمة الصحية الشاملة.

واشارت المنظمات الأهلية الصحية، الى الجهود التي تم بذلها من اجل تثقيف الجمهور الفلسطيني في مختلف المناطق؛ من خلال إعداد نشرات تثقيفية وتوعوية حول هذا الفيروس وتوزيعها من خلال متطوعيها على جميع الأماكن العامة،  بالإضافة الى تعقيم المراكز والعيادات الصحية.

وشددت المنظمات الاهلية الصحية على أهمية الالتزام بالبروتوكول الذي أصدرته وزارة  الصحة، وضرورة التقيد التام بالإجراءات التي وردت في هذا البروتوكول، وكذلك أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد لتعزيز الوعي الصحي وطرق الوقاية من فيروس الكورونا.

وفي نهاية الاجتماع، أكد القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على أهمية التنسيق والشراكة بين المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وتبادل المعلومات والاستفادة من الموارد المتاحة.

أخبار ذات صلة

النائب العام يحذر من مخالفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة أثناء حالة الطوارئ

النائب العام يحذر من مخالفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة أثناء حالة الطوارئ

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه يوميا 87 لترًا

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه يوميا 87 لترًا

رأفت: ندعو منظمة الصحة العالمية بالتدخل لدى الاحتلال للأفراج عن الأسرى

رأفت: ندعو منظمة الصحة العالمية بالتدخل لدى الاحتلال للأفراج عن الأسرى

وادي يطالب بتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات وبضائع الاحتلال

وادي يطالب بتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات وبضائع الاحتلال

الاحتلال يحكم على والد أشرف نعالوة بالسجن 18 شهراً وغرامة ثلاثة آلاف شيكل

الاحتلال يحكم على والد أشرف نعالوة بالسجن 18 شهراً وغرامة ثلاثة آلاف شيكل

الحكم المحلي تُسلّم مجموعة آليات لإدارة النفايات والمياه للمجالس المشتركة

الحكم المحلي تُسلّم مجموعة آليات لإدارة النفايات والمياه للمجالس المشتركة

الصحة بغزة: أجرينا فحوصات لـ 53 حالة وجميعها خالية من (كورونا)

الصحة بغزة: أجرينا فحوصات لـ 53 حالة وجميعها خالية من (كورونا)

الصحة بغزة تُخصص غرفاً للحجر الصحي للسيدات الحوامل المشتبه بهن

الصحة بغزة تُخصص غرفاً للحجر الصحي للسيدات الحوامل المشتبه بهن

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات الأهلية: نؤكد على ضرورة تنسيق الجهود لمنع انتشار فيروس (كورونا)

شبكة المنظمات الأهلية: نؤكد على ضرورة تنسيق الجهود لمنع انتشار فيروس (كورونا)

النائب العام يحذر من مخالفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة أثناء حالة الطوارئ

النائب العام يحذر من مخالفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة أثناء حالة الطوارئ

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه يوميا 87 لترًا

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه يوميا 87 لترًا

رأفت: ندعو منظمة الصحة العالمية بالتدخل لدى الاحتلال للأفراج عن الأسرى

رأفت: ندعو منظمة الصحة العالمية بالتدخل لدى الاحتلال للأفراج عن الأسرى

وادي يطالب بتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات وبضائع الاحتلال

وادي يطالب بتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات وبضائع الاحتلال

الاحتلال يحكم على والد أشرف نعالوة بالسجن 18 شهراً وغرامة ثلاثة آلاف شيكل

الاحتلال يحكم على والد أشرف نعالوة بالسجن 18 شهراً وغرامة ثلاثة آلاف شيكل

الحكم المحلي تُسلّم مجموعة آليات لإدارة النفايات والمياه للمجالس المشتركة

الحكم المحلي تُسلّم مجموعة آليات لإدارة النفايات والمياه للمجالس المشتركة

الصحة بغزة تُخصص غرفاً للحجر الصحي للسيدات الحوامل المشتبه بهن

الصحة بغزة تُخصص غرفاً للحجر الصحي للسيدات الحوامل المشتبه بهن

منوعات

بعد انتقادها بسبب كورونا زينة تعتذر وتعترف بخوفها الشديد

بعد انتقادها بسبب كورونا زينة تعتذر وتعترف بخوفها الشديد

مايا دياب تطلق برنامجها الخاص لمكافحة (كورونا)

مايا دياب تطلق برنامجها الخاص لمكافحة (كورونا)

رانيا محمود ياسين في غرفة العمليات.. وعائلتها تخفي الحقيقة

رانيا محمود ياسين في غرفة العمليات.. وعائلتها تخفي الحقيقة

رغم عزلها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتدخل وتتحدث عن قميصه

رغم عزلها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتدخل وتتحدث عن قميصه

شاهد: سخرية من شمس بسبب اقتراحها علاجاً للفيروسات

شاهد: سخرية من شمس بسبب اقتراحها علاجاً للفيروسات

شاهد: محمد رمضان يرقص مع أغنى رجال الأعمال رغم (كورونا)

شاهد: محمد رمضان يرقص مع أغنى رجال الأعمال رغم (كورونا)

الظهور الأول لنيللي كريم بعد تعرضها لحادث (صورة)

الظهور الأول لنيللي كريم بعد تعرضها لحادث (صورة)

نادين نسيب نجيم غاضبة بعد تعرضها لمحاولة سرقة

نادين نسيب نجيم غاضبة بعد تعرضها لمحاولة سرقة

تسريب فيديو لفنانة خليجية تطلب المال وتشكو من العوز... (ثلاجتي زيرو)

تسريب فيديو لفنانة خليجية تطلب المال وتشكو من العوز... (ثلاجتي زيرو)

هكذا كان شكل كاريس بشار منذ 22 عاماً

هكذا كان شكل كاريس بشار منذ 22 عاماً

عربي

تونس تُعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) على أراضيها

تونس تُعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) على أراضيها

لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 149

لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 149

شاهد: التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية

شاهد: التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية

مصر تُغلق المقاهي والمراكز التجارية والمطاعم بسبب (كورونا)

مصر تُغلق المقاهي والمراكز التجارية والمطاعم بسبب (كورونا)