شؤون فلسطينية

النائب العام يحذر من مخالفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة أثناء حالة الطوارئ

النائب العام يحذر من مخالفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة أثناء حالة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
على ضوء إعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين وفي ظل الجهود المبذولة من أجهزة الدولة كافة للحد من انتشار فايروس كورونا، وإيمانا بدورنا في النيابة العامة والمتمثل بإعلاء سيادة القانون وصون أمن المجتمع، فقد أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب عدداً من التعليمات والقرارات بهدف التصدي المباشر والحاسم بحق كل من يخالف الإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص.

وتم تعميم تعليمات الخطيب على كافة أعضاء النيابة في المحافظات لترجمتها على أرض الواقع بالسرعة اللازمة وذلك بهدف التعامل الفوري والفعال مع كل مخالفي تلك الإجراءات وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية و الجهات المختصة .

واستكمالا لما صدر سابقاً عن النيابة العامة فإنه يتوجب الالتزام والتقيد بما هو آت وذلك تحت طائلة المسائلة القانونية:

أولا: ستعمل النيابة العامة بحزم ودون تهاون على ملاحقة أي تاجر يثبت قيامه باحتكار البضائع، أو يخالف التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية، وتدعو المواطنين إلى أهمية التبليغ عن المخالفات والتجاوزات التي قد يمارسها بعض التجار لدى الجهات المختصة .

ثانياً: ستستمر النيابة العامة بالعمل على ملاحقة أي شخص يثبت قيامه بنشر معلومات أو أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصدرها الرسمي ، وتدعو كافة وسائل الاعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات ونشر الأخبار للجمهور وضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن مروجي الشائعات.

ثالثا: تؤكد النيابة العامة أن كل من يرتكب جريمة أثناء حالة الطوارئ، سيعرض نفسه لعقوبة مشددة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة، وان النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الجرائم، خاصة جرائم السرقة المرتكبة خلافا للمادة 405 من قانون العقوبات رقم16 لسنة 1960 أثناء حالة الطوارئ والتي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة لمدة قد تصل إلى خمسة عشرة عاماً.

رابعا: تؤكد النيابة العامة على ضرورة الالتزام والتقيد بالحجر والعزل الصحي وفق تعليمات وقرارات وزارة الصحة الفلسطينية والأجهزة المختصة لمن تقرر وضعه تحت الحجر والعزل الصحي وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتحت طائلة المسؤولية القانونية، وكل من يخالف التقيد بالعزل الصحي سيعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين وفق نص المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم20 لسنة 2004.

أخبار ذات صلة

شبكة المنظمات الأهلية: نؤكد على ضرورة تنسيق الجهود لمنع انتشار فيروس (كورونا)

شبكة المنظمات الأهلية: نؤكد على ضرورة تنسيق الجهود لمنع انتشار فيروس (كورونا)

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه يوميا 87 لترًا

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه يوميا 87 لترًا

رأفت: ندعو منظمة الصحة العالمية بالتدخل لدى الاحتلال للأفراج عن الأسرى

رأفت: ندعو منظمة الصحة العالمية بالتدخل لدى الاحتلال للأفراج عن الأسرى

وادي يطالب بتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات وبضائع الاحتلال

وادي يطالب بتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات وبضائع الاحتلال

الاحتلال يحكم على والد أشرف نعالوة بالسجن 18 شهراً وغرامة ثلاثة آلاف شيكل

الاحتلال يحكم على والد أشرف نعالوة بالسجن 18 شهراً وغرامة ثلاثة آلاف شيكل

الحكم المحلي تُسلّم مجموعة آليات لإدارة النفايات والمياه للمجالس المشتركة

الحكم المحلي تُسلّم مجموعة آليات لإدارة النفايات والمياه للمجالس المشتركة

الصحة بغزة: أجرينا فحوصات لـ 53 حالة وجميعها خالية من (كورونا)

الصحة بغزة: أجرينا فحوصات لـ 53 حالة وجميعها خالية من (كورونا)

الصحة بغزة تُخصص غرفاً للحجر الصحي للسيدات الحوامل المشتبه بهن

الصحة بغزة تُخصص غرفاً للحجر الصحي للسيدات الحوامل المشتبه بهن

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات الأهلية: نؤكد على ضرورة تنسيق الجهود لمنع انتشار فيروس (كورونا)

شبكة المنظمات الأهلية: نؤكد على ضرورة تنسيق الجهود لمنع انتشار فيروس (كورونا)

النائب العام يحذر من مخالفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة أثناء حالة الطوارئ

النائب العام يحذر من مخالفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة أثناء حالة الطوارئ

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه يوميا 87 لترًا

الإحصاء: معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه يوميا 87 لترًا

رأفت: ندعو منظمة الصحة العالمية بالتدخل لدى الاحتلال للأفراج عن الأسرى

رأفت: ندعو منظمة الصحة العالمية بالتدخل لدى الاحتلال للأفراج عن الأسرى

وادي يطالب بتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات وبضائع الاحتلال

وادي يطالب بتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات وبضائع الاحتلال

الاحتلال يحكم على والد أشرف نعالوة بالسجن 18 شهراً وغرامة ثلاثة آلاف شيكل

الاحتلال يحكم على والد أشرف نعالوة بالسجن 18 شهراً وغرامة ثلاثة آلاف شيكل

الحكم المحلي تُسلّم مجموعة آليات لإدارة النفايات والمياه للمجالس المشتركة

الحكم المحلي تُسلّم مجموعة آليات لإدارة النفايات والمياه للمجالس المشتركة

الصحة بغزة تُخصص غرفاً للحجر الصحي للسيدات الحوامل المشتبه بهن

الصحة بغزة تُخصص غرفاً للحجر الصحي للسيدات الحوامل المشتبه بهن

منوعات

بعد انتقادها بسبب كورونا زينة تعتذر وتعترف بخوفها الشديد

بعد انتقادها بسبب كورونا زينة تعتذر وتعترف بخوفها الشديد

مايا دياب تطلق برنامجها الخاص لمكافحة (كورونا)

مايا دياب تطلق برنامجها الخاص لمكافحة (كورونا)

رانيا محمود ياسين في غرفة العمليات.. وعائلتها تخفي الحقيقة

رانيا محمود ياسين في غرفة العمليات.. وعائلتها تخفي الحقيقة

رغم عزلها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتدخل وتتحدث عن قميصه

رغم عزلها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتدخل وتتحدث عن قميصه

شاهد: سخرية من شمس بسبب اقتراحها علاجاً للفيروسات

شاهد: سخرية من شمس بسبب اقتراحها علاجاً للفيروسات

شاهد: محمد رمضان يرقص مع أغنى رجال الأعمال رغم (كورونا)

شاهد: محمد رمضان يرقص مع أغنى رجال الأعمال رغم (كورونا)

الظهور الأول لنيللي كريم بعد تعرضها لحادث (صورة)

الظهور الأول لنيللي كريم بعد تعرضها لحادث (صورة)

نادين نسيب نجيم غاضبة بعد تعرضها لمحاولة سرقة

نادين نسيب نجيم غاضبة بعد تعرضها لمحاولة سرقة

تسريب فيديو لفنانة خليجية تطلب المال وتشكو من العوز... (ثلاجتي زيرو)

تسريب فيديو لفنانة خليجية تطلب المال وتشكو من العوز... (ثلاجتي زيرو)

هكذا كان شكل كاريس بشار منذ 22 عاماً

هكذا كان شكل كاريس بشار منذ 22 عاماً

عربي

تونس تُعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) على أراضيها

تونس تُعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) على أراضيها

لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 149

لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 149

شاهد: التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية

شاهد: التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية

مصر تُغلق المقاهي والمراكز التجارية والمطاعم بسبب (كورونا)

مصر تُغلق المقاهي والمراكز التجارية والمطاعم بسبب (كورونا)