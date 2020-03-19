لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 149

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، بتسجيل 16 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 149.



ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فقد أوضحت الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي بشأن فيروس كورونا، أنه بدءا من 21 شباط/ فبراير الماضي ولغاية اليوم، بلغ مجموع حالات الإصابة المثبتة مخبريا 149 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة تشكيل لجنة من اختصاصيين مخبريين لمراقبة المختبرات المخولة إجراء فحص كورونا، وأكد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، ضرورة التصريح عن الحالات الإيجابية لمركز الترصد الوبائي تحت طائلة العقوبة.



وتوفي أمس، مسن تسعيني مصاب بكورونا، لافتة إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 4 أشخاص.