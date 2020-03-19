شاهد: التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القائم العراقية

رام الله - دنيا الوطنانسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، من قاعدة القائم في محافظة الأنبار غربي العراق.ووفق (روسيا اليوم) فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق في بيان صحفي "عن تسلم قوات الأمن العراقية القاعدة العسكرية بعد قوات انسحاب التحالف الدولي منها".وقالت الخلية إن "القوات الأمنية العراقية تسلمت قاعدة القائم العسكرية في محافظة الأنبار، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها مع تجهيزاتها العسكرية كافة".