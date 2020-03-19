الاحتلال يحكم على والد أشرف نعالوة بالسجن 18 شهراً وغرامة ثلاثة آلاف شيكل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الخميس، أن محكمة سالم العسكرية، أصدرت حكماً بحق الأسير وليد نعالوة (والد الشهيد أشرف نعالوة) من ضاحية الشويكة شمال طولكرم، بالسجن الفعلي 18 شهراً، و12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل.



ولفتت الهيئة، إلى أنه كان من المفترض الإفراج عن زوجة الأسير وليد نعالوة، والدة الشهيد أشرف، الأسيرة وفاء مهداوي، اليوم الخميس، لكن محكمة الاحتلال، أجلت قرار الإفراج بدعوى عدم احتساب إدارة السجون فترة (المنهلي) التي كانت تطبقها سابقاً.