الحكم المحلي تُسلّم مجموعة آليات لإدارة النفايات والمياه للمجالس المشتركة

رام الله - دنيا الوطنسلم وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، مجموعة من الآليات لإدارة النفليات الصلبة والمياه، والمياه العادمة، لمجلس الخدمات المشترك الأعلى الخليل وبيت لحم، تستفيذ منها (18) هيئة محلية في المحافظتين.وشملت الآليات وعددها 20 آلية، سيارات لجمع النفايات، وأخرى للعمل في المكبات للتعامل مع النفايات والمياه العادمة، وصهاريج لنقل المياه إلى المناطق، التي لا يتوفر لديها شبكات مياه.وأكد الصالح، أن ذلك، يأتي في إطار برنامج تحسين خدمات البنية التحتية (LGSIP) والذي تنفذه الوزارة من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، حيث يشكل هذا المشروع رافعة ودعم للهيائت المحلية والمجالس المشتركة؛ لتحسين خدمة النفايات، ضمن استراتيجية الوزارة، وخاصة في ظل الأزمة الحالية المتعلقة بتفشي فيروس (كورونا).